XBOX360 Rilasciato Xenia Manager v3.00 — Major Release

¬† Avviso Importante sulla Migrazione Questa versione¬† non √® compatibile ¬†con Xenia Manager v2 e richiede una¬† installazione pulita. Per migrare i tuoi contenuti esistenti, segui la¬† guida completa di migrazione ¬†disponibile nelle¬† FAQ. Aggiornamento del Progetto & Visione di Sviluppo. Questa release rappresenta una¬† tappa fondamentale ¬†nell‚Äôevoluzione di Xenia Manager. Durante lo sviluppo, √® stato creato un¬† database comunitario ¬†con circa¬† 6.500 giochi Xbox 360, chiamato¬† x360db, ispirato a¬† xemu‚Äôs xdb. Separando i dati di¬† Xbox Marketplace ¬†dal database principale di Xenia Manager, abbiamo reso pi√Ļ semplice per gli sviluppatori forkare e integrare questi dati nei loro progetti. 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net