Xavi Simons Inter sfuma il colpo impossibile? Il Chelsea pronto all’affondo Offerta questa cifra

Xavi Simons Inter, sfuma il colpo impossibile. Il centrocampista olandese verso la Premier, pronto l’affondo del Chelsea. Xavi Simons non vestirà la maglia dell’ Inter. Il talento olandese, reduce da una stagione brillante con il RB Lipsia, è destinato a trasferirsi in Premier League, più precisamente al Chelsea, pronto a mettere sul piatto 70 milioni di euro per assicurarselo. Lo rivela il Corriere dello Sport, sottolineando come il suo nome, accostato in passato ai nerazzurri, non sia mai stato un obiettivo realmente raggiungibile per il club milanese. Il fantasista classe 2003, cresciuto nelle giovanili di Barcellona e PSG, è stato tra i giocatori più incisivi della scorsa Bundesliga. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Xavi Simons Inter, sfuma il colpo impossibile? Il Chelsea pronto all’affondo. Offerta questa cifra

In questa notizia si parla di: simons - inter - xavi - sfuma

Mercato Inter (TMW), pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi - di Redazione Mercato Inter, pazza idea Xavi Simons! Contatto diretto tra Ausilio e l’agente: si apre lo spiraglio che fa sognare i tifosi.

Calciomercato Inter, Xavi Simons possibile colpo nerazzurro! Le ultime novità nerazzurre - Calciomercato Inter, si tenta il colpo Xavi Simons? Le ultime sul possibile nuovo colpo della squadra nerazzurra Il Calciomercato Inter registra il primo imprevisto legato alla possibile trattativa per Xavi Simons, talento emergente olandese attualmente in forza al Lipsia.

Xavi Simons Inter, Palmeri conferma: «Vero il contatto per l’olandese, ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di…» - di Redazione Xavi Simons Inter, Palmeri conferma: «Vero il contatto per l’olandese, ma è difficilissimo! I nerazzurri non possono permettersi di…».

Inter, è Xavi Simons l'alternativa a Lookman che costa troppo: via libera al Napoli?; Un’italiana piomba su Xavi Simons: confermati i primi contatti; Mbappé resta in panchina, 0-0 tra Olanda e Francia.

Xavi Simons all’Inter, è tutto vero: decisa la cessione eccellente - In attesa di sviluppi sulla vicenda Lookman, l'Inter si è già orientata verso il colpo Xavi Simons. calcioblog.it scrive

Xavi Simons, altro che Inter: l’olandese apre all’addio al Lipsia per trasferirsi in quella big della Premier League! - Xavi Simons, altro che Inter: l’olandese apre all’addio al Lipsia per trasferirsi in quella big della Premier League! Segnala informazione.it