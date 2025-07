Xavi e Guardiola candidati come CT dell'India troll prendono in giro la Federazione | è tutta una bufala

Nei giorni scorsi si era diffusa la voce che Xavi e Guardiola si erano candidati per diventare CT dell'India, ma era tutta una bufala: la Federazione è stata presa in giro da un gruppo di troll ma un dirigente si era già esposto pubblicamente con dichiarazioni che riguardavano i due allenatori spagnoli. 🔗 Leggi su Fanpage.it

