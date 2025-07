WWE AAA | Le possibilità di un ritorno di Del Rio sono quasi nulle

La giornata di ieri ha segnato, almeno in storyline, l’addio di Alberto El Patron alla AAA: sconfitto da El Mesias in un incontro decisivo per la sua permanenza nella federazione messicana, Patron ha ceduto alle continue interverenze da parte di Dorian Roldan e della sua ex stable, El Ojo, ed è ora costretto a lasciare la compagnia. Ma cosa significa per il suo futuro, e, soprattutto, c’è una possibilità di rivederlo come Del Rio in WWE? “Se l’avessimo voluto, sarebbe già qui”. Dopo il match, Fightful Select ha contattato diverse fonti sia in AAA che in WWE per indagare sul futuro dell’ex campione mondiale. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

