WTA Washington 2025 | Leylah Fernandez vince la supersfida con Rybakina sarà finale con Kalinskaya

Una semifinale di grandissima lotta e qualità , un’altra con un punteggio più classico. Si può riassumere così la situazione legata al WTA 500 di Washington, dove saranno Leylah Fernandez e Anna Kalinskaya a giocarsi la finale. E tanto per la canadese quanto per la russa i motivi che portano a determinare ragioni d’interesse sono tanti in questa fattispecie. Nella prima semifinale per Fernandez c’è un soffertissimo successo su Elena Rybakina. La canadese e la kazaka, nel primo set, non si danno quasi fastidio al servizio, salvo il settimo e il decimo gioco che finiscono ai vantaggi. Tie-break inevitabile, ma lo domina Rybakina per 7-2. 🔗 Leggi su Oasport.it

