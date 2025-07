Wolfenstein arriva su Prime Video la serie tratta dai videogiochi | Vedere nazisti uccisi piacerà sempre

Amazon MGM Studios sta sviluppando una serie TV basata sul videogioco "Wolfenstein", ambientata in una realt√† alternativa della Seconda guerra mondiale. Dal leggendario pixel di Castle Wolfenstein alle battaglie adrenaliniche in realt√† virtuale, il franchise videoludico di Wolfenstein, dedicato al soldato americano B.J. Blazkowicz, non ha mai smesso di reinventare la propria guerra. Ora, l'universo distopico contro i nazisti √® pronto a irrompere anche sul piccolo schermo, sotto l'egida di Amazon MGM Studios e con una squadra creativa di tutto rispetto. Wolfenstein: Amazon prepara la sua nuova guerra contro i nazisti Nato nel 1981 con Castle Wolfenstein, un'avventura d'azione che si muoveva furtiva tra i labirinti del Commodore 64, il franchise √® diventato un caposaldo della narrazione videoludica alternativa, immaginando un . 🔗 Leggi su Movieplayer.it

