William e Kate Middleton in vacanza sull’isola greca di Cefalonia con i figli e i nonni Middleton | tutti i dettagli di questa segretissima fuga

Il principe William e Kate hanno scelto la riservatezza dell'isola greca di Cefalonia per una vacanza in famiglia con i figli e i genitori di Kate. Tra yacht di lusso e visite esclusive, la fuga è un momento di relax dopo la malattia di Kate e un omaggio simbolico al principe Filippo.

In questa notizia si parla di: kate - middleton - william - vacanza

Kate Middleton regina della natura: «Guarisce corpo e spirito» - Kate Middleton non ha mai nascosto l’enorme conforto che le ha dato immergersi nella natura durante la sua malattia, e adesso ha deciso di celebrare questa unione con un nuovo progetto video.

Ieri, a Londra, Kate Middleton ha consegnato un prestigioso premio allo stilista Patrick McDowell, che le ha dedicato una delle sue creazioni - I l suo arrivo è stato annunciato solo all’ultimo momento, ma ieri Kate Middleton non ha voluto rinunciare al suo appuntamento annuale con uno degli eventi più importanti del calendario della moda inglese.

Una rosa dedicata a Kate Middleton, perché si chiamerà come la principessa - (Adnkronos) – Esiste un'infinità di rose e altrettanti nomi per distinguerle. Abraham Darby, Aimèe Vibert, Alain Blanchard, Alba Amelia, Albertine, Alexandra Renaissance, Alfred de Dalmas, Alister Stella Grey, Ambre Queen, Anna Vena, Aphrodite… tanto per citarne soltanto alcuni fra quelli registrati, con cui questi fiori vengono chiamati.

Kate Middleton in vacanza in Grecia, è caos: sudditi arrabbiati; Kate Middleton e William d’Inghilterra in fuga da tutti per le vacanze coi tre figli; L’isola segreta del mattino: dove si nascondono Kate e William quest’estate?.

