Will Trent stasera su Rai 2 | trama e cast degli episodi del 27 luglio

Will Trent è una serie crime-drama che segue l'agente speciale del GBI Will Trent, brillante investigatore con un passato difficile. Cresciuto nel sistema degli affidi, usa la sua intelligenza per risolvere casi complessi ad Atlanta. Questa sera, domenica 27 luglio premde il via, su Rai 2 la nuova serie Will Trent che prevede al mesa in onda in prima serata, fino a domenica 24 agosto. Basato sui romanzi di grande successo di Karin Slaughter, il procedurale è incentrato Will Trent del Georgia Bureau of Investigation (GBI), l'agente speciale con il più alto tasso di casi risolti. La serie, che ha debuttato negli Stati Uniti nell'aprile del 2023, è stata rinnovata dall'ABC per una quarta stagione. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Will Trent stasera su Rai 2: trama e cast degli episodi del 27 luglio

In questa notizia si parla di: will - trent - luglio - stasera

