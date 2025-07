WiiU Disponibile minute v1.5

minute  è un sostituto del boot1 per Wii U che introduce funzionalitĂ avanzate come l’inizializzazione della DRAM, la gestione del PRSH e il supporto a redNAND. Con opzioni di autobooting configurabili e la possibilitĂ di reindirizzare le partizioni di sistema, minuteminute offre maggiore controllo sull’avvio della console. Autobooting Configurabile. L’autobooting può essere configurato nella sezione boot  del file minuteminute.ini: autoboot: Imposta il numero (a partire da 1) della voce di menu da avviare automaticamente. 0  disabilita l’autoboot.. autoboottimeout: Definisce un timeout in secondi (default: 3). 🔗 Leggi su Gamesandconsoles.net