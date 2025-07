West Nile Virus impennata di casi nel Lazio | allerta in Campania e Sicilia stretta sui donatori di sangue La mappa dei contagi

Il West Nile Virus è ormai una concreta minaccia sanitaria nel Lazio. Con 28 casi accertati nel 2025, la regione è tra le più colpite in Italia, e l?allerta. 🔗 Leggi su Leggo.it © Leggo.it - West Nile Virus, impennata di casi nel Lazio: allerta in Campania e Sicilia, stretta sui donatori di sangue. La mappa dei contagi

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

