West Nile lo specialista Crisanti | Non esistono allarmi ma la prevenzione sulle zanzare

Parla il microbiologo, nonché deputato, che è diventato un esperto considerati i tanti studi sull'insetto fatti in passato Arriva l'estate, il caldo e con loro le zanzare. E in alcuni casi delle situazioni che creano ansie e timori molto importanti tra la gente anche perché il nuovo caso legato al West Nile, zanzare che con la loro puntura, creerebbero problemi gravi. E tra le persone, proprio ora che devono andare in vacanza crescer l'ansia. Ci sono stati casi anche letali nel Lazio, precisamente a Fondi, in provincia di Latina e altri casi con persone che sono state ricoverate.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

Caldo, arrivano le zanzare: «Sono più attive e pericolose». Dalla dengue al West Nile, cosa si rischia e come prevenirle - Arriva il caldo, e con esso le zanzare, incubo di chi fa fatica a dormire e il cui ronzio rovina il sonno di milioni di italiani, oltre a portare rischi di malattie e virus.

Trasimeno, al via i trattamenti larvicidi contro le zanzare: obiettivo contenere il West Nile virus - Sono iniziati martedì scorso, 10 giugno, i trattamenti larvicidi per il contenimento degli insetti nell’area del Lago Trasimeno.

È ricoverato nel reparto malattie tropicali dell'ospedale Spallanzani di Roma, il 31enne di Aprilia che ha contratto il West Nile virus dopo essere stato punto da una zanzara nei giorni scorsi. Un calvario per il giovane iniziato qualche giorno fa quando ha avuto

Zanzare e virus West Nile, come si trasmette. L’esperto: “I sintomi a cui fare attenzione” - L’infettivologo Pierluigi Blanc fa il punto dopo i casi nel Lazio: “In Toscana nessuna segnalazione, ma la prevenzione resta fondamentale: evitare le punture di zanzara seguendo i classici accorgiment ... lanazione.it scrive

Virus zanzare West Nile, per Fabrizio Pregliasco "ormai in Italia è endemica": i consigli per proteggersi - In Italia sono stati registrati diversi casi di diffusione del virus West Nile trasmesso dalle zanzare e i medici invitano a fare attenzione ... Lo riporta virgilio.it