West Nile | i sintomi come difendersi e curarsi

Come ricorda la nostra Today.it, dall’inizio del 2025 sono stati confermati in Italia 10 casi di Febbre del Nilo Occidentale, con un primo decesso registrato nella provincia di Latina. Il Ministero della Salute invita alla calma e sottolinea che non ci sono motivi di allarme. "Sono state attivate. 🔗 Leggi su Quicomo.it

West Nile, donna morta a Roma: era ricoverata con febbre e in stato confusionale. Sei casi nel Lazio, 2 pazienti gravi a Latina - Una donna di 82 anni residente a Nerola, Roma, è deceduta all'ospedale San Giovanni di Dio di Fondi, Latina, per virus West Nile.

West Nile, l’entomologo: “Con il caldo estremo zanzare più letali” - Fabrizio Montarsi, responsabile del monitoraggio dell’Istituto Zooprofilattico delle Venezie: “Il ciclo vitale degli insetti accelera: quest’anno ne abbiamo trovati di positivi al virus già a metà giugno”

West Nile, aumentano i contagi. Il ministero rafforza i controlli - Attivato il numero 1500 per dare informazioni ai cittadini. Oggi il vertice tra gli infettivologi del Lazio, la regione più colpita

West Nile, il virus trasmesso dalle zanzare che fa paura: quali sono i sintomi e come difendersi - In Italia, sono già una ventina i casi certificati di contagio da virus West Nile, trasmesso dalle zanzare. Come scrive skuola.net

West Nile, nessun caso nel territorio dell’Asl Napoli 3 Sud. Come difendersi - La West Nile Disease è una malattia trasmessa da una zanzara che nell’80 per cento dei casi è asintomatica. Segnala sorrentopress.it