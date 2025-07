West Nile appello del prefetto di Napoli | I Comuni facciano disinfestazione per prevenire il contagio

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari,  ha richiamato, con un’apposita circolare, l’attenzione dei sindaci dei comuni dell’area metropolitana di Napoli sulla adozione delle misure individuate nei giorni scorsi dal Ministero della salute, dalla Regione Campania  e dalle Aziende Sanitarie Locali per prevenire il contagio del virus del Nilo. In particolare, è stata richiamata l’attenzione sulla necessità di eseguire, unitamente alle Asl, campagne straordinarie di disinfestazione adulticida e larvicida con particolare attenzione ad aree verdi, parchi pubblici, zone umide, caditoie stradali e aree a rischio ristagno idrico, nonché ogni ulteriore azione ritenuta necessaria. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

In questa notizia si parla di: prefetto - napoli - comuni - prevenire

