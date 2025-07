Wesley sbarca a Fiumicino | accolto così dai tifosi giallorossi

L'abbraccio dei tifosi giallorossi a Wesley. Il brasiliano proveniente dal Flamengo è sbarcato domenica 27 luglio all'aeroporto di Fiumicino, accolto dall'entusiasmo dei supporter della Roma a testimoniare le grandi aspettative dell'ambiente nei confronti di Wesley VinĂ­cius França Lima, nazionale verdeoro e nuova pedina nello scacchiere di Gian Piero Gasperini. . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Wesley sbarca a Fiumicino: accolto così dai tifosi giallorossi

Finalmente #Wesley Il brasiliano è sbarcato poco fa nella capitale. Nonostante l'ora tanti tifosi giallorossi lo hanno accolto con grande affetto consegnandogli anche una sciarpa

