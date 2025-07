Wesley Roma il terzino brasiliano è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso! Ma quanto impatta quest’operazione a bilancio? Tutti i numeri

Wesley Roma: l’ex obiettivo del mercato Juventus è pronto a cominciare una nuova avventura in giallorosso, che ha speso tanto per prenderlo: i numeri. Wesley è ormai pronto a diventare un nuovo calciatore della Roma. Il terzino brasiliano, che arriva dal Flamengo, è atterrato questa mattina all’aeroporto di Fiumicino, alle 06:20, proveniente da Rio De Janeiro con un volo di linea Ita Airways. Dopo una lunga trattativa la Roma ha finalmente messo a segno il colpo per il giovane esterno destro, che sarĂ il terzo rinforzo del club giallorossa, dopo gli acquisti di El Aynaoui e Ferguson. Accompagnato dai suoi agenti e sorridente, Wesley ha ricevuto un caloroso benvenuto da parte di un gruppo di tifosi, che lo hanno accolto con cori e applausi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Roma, il terzino brasiliano è pronto a iniziare la sua avventura in giallorosso! Ma quanto impatta quest’operazione a bilancio? Tutti i numeri

? Wesley è pronto per unirsi alla Roma. Il terzino brasiliano arriva dal Flamengo per 25 milioni di euro più altri 5 di bonus. Si legherà alla Roma per cinque anni. Benvenuto Wesley! #asroma #romanismo #wesley Vai su X

Wesley vola verso la Roma Il Romanista (I.Mirabella) Oggi la partenza dal Brasile del terzino. Massara cerca l’attaccante: Fabio Silva e Paixao nel mirino La fumata bianca tanto attesa è finalmente arrivata. Dopo giorni in cui tutto il popolo giallorosso è rimasto Vai su Facebook

