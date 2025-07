Wesley Juve il brasiliano è atterrato a Roma | anche un centinaio di tifosi ad accogliere l’ex obiettivo dei bianconeri per la fascia

. Gli aggiornamenti. Il brasiliano Wesley, nuovo rinforzo della Roma  per la stagione 20252026, è arrivato nella Capitale alle 6:20 di questa domenica, atterrando all’aeroporto di Fiumicino  con un volo di linea proveniente da Rio de Janeiro. Il terzino, a lungo inseguito anche calciomercato Juve  nelle ultime settimane, ha ricevuto un’accoglienza calorosa da parte dei tifosi giallorossi, che, nonostante l’orario mattutino, non hanno voluto perdere l’opportunità di dare il benvenuto al nuovo acquisto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Wesley Juve, il brasiliano è atterrato a Roma: anche un centinaio di tifosi ad accogliere l’ex obiettivo dei bianconeri per la fascia

La Juve punta Wesley, il Flamengo fa il prezzo: la trattativa e i piani di Comolli sulle fasce - I due club sono impegnati al Mondiale e nei prossimi giorni si incroceranno a Philadelphia: possibile un incontro

Calciomercato Juve LIVE: novità sullo scambio Vlahovic-Theo Hernandez, Gyokeres si avvicina. Spuntano anche Emegha e Wesley - di Redazione JuventusNews24 Segui con noi tutte le trattative di calciomercato Juve in tempo reale: indiscrezioni, incontri e affari conclusi.

Wesley Juve: chi è il nuovo obiettivo bianconero per rinforzare la fascia. Storia, caratteristiche e perché piace così tanto alla dirigenza - di Redazione JuventusNews24 Wesley Juve: ecco chi è il nuovo obiettivo bianconero per potenziare la fascia destra.

#Wesley in aeroporto a Rio De Janeiro pronto a volare verso la Capitale per inziare finalmente la sua avventura con l’#ASRoma. dal profilo Instagram dell’esterno brasiliano Vai su Facebook

? Neil El Aynaoui è appena atterrato a Roma per firmare come nuovo giocatore dell'AS Roma. 23 milioni di euro più 2 milioni di euro di add-on all'RC Lens, contratto quinquennale per il centrocampista marocchino. #Iapichino e #Furlani, a Londra p Vai su X

Calciomercato, le news di oggi in diretta: Juventus a tutta su Kolo Muani, Kessié idea per la Fiorentina, Wesley sbarca a Roma, Milinkovic-Savic ufficiale al Napoli; Wesley, sfuma il suo arrivo all'Atalanta. Striscione a Zingonia: monito a Koopmeiners e Lookman; Roma, inizia l'avventura in Italia per Wesley. Il brasiliano atterrato a Fiumicino: le immagini.

Wesley a Roma ma a Gasperini non basta: lo sfogo coi giornalisti, "ditelo voi stavolta" - Roma accoglie il suo nuovo rinforzo, ma l’entusiasmo per l’arrivo di Wesley França è già frenato da questioni burocratiche e da uno sfogo pungente di Gian Piero Gasperini. Secondo tuttosport.com

Roma, ecco Wesley: l’esterno brasiliano è atterrato nella Capitale - Il brasiliano all'alba (ore 6) è atterrato a Fiumicino dopo essersi imbarcato ieri da Rio de Jainero alle 19. Lo riporta informazione.it