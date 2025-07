Wesley è atterrato a Roma | bagno di folla all’alba oggi visite e firma

Poco dopo le sei di questa mattina è atterrato all’aeroporto di Fiumicino Wesley, nuovo rinforzo della Roma per la fascia destra. Un’operazione fortemente voluta da Gian Piero Gasperini, che ha chiesto espressamente l’esterno brasiliano come rinforzo prioritario per il suo nuovo 3-4-2-1. Ad accoglierlo nella Capitale, in maniera del tutto inaspettata, c’era un pubblico da big match: oltre cento tifosi giallorossi hanno atteso il suo arrivo già dalle prime ore dell’alba, con cori, applausi, bandiere e magliette. Una scena che ha sorpreso non solo il calciatore, ma anche i tanti passeggeri presenti nello scalo romano a quell’ora. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

