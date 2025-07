Wesley è arrivato a Roma | come gestirlo al fantacalcio

In attesa di quella che sarà l’ufficialità del passaggio di Wesley alla Roma, gli amanti del fantacalcio già cominciano a scalpitare. Il brasiliano, infatti, è un colpo interessante non solo per Gasperini, ma anche per i molti fantallenatori. Il profilo di un esterno a tutta fascia, che è stato voluto fortemente dal tecnico piemontese, non fa altro che innalzare l’hype per un calciatore che, almeno potenzialmente, potrebbe portare molti bonus. Nonostante ciò, bisogna tenere in considerazione alcuni aspetti. Il primo è che, come spesso capita, fare il salto nel campionato italiano non è semplice e Wesley potrebbe avere bisogno di qualche mese per ambientarsi a dovere. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Wesley è arrivato a Roma: come gestirlo al fantacalcio

