Weah Marsiglia piovono conferme | gli agenti dell’esterno a Torino per sbloccare l’operazione Cosa manca per la fumata bianca

e gli aggiornamenti. Il futuro di Timothy Weah  alla Juventus  sta ormai volgendo al termine. Secondo quanto confermato da Alfredo Pedullà , gli agenti del giovane attaccante statunitense sono stati recentemente a Torino per cercare di sbloccare il suo trasferimento all’ Olympique Marsiglia. Il giocatore, che ha avuto un impatto discreto alla Juve, ha già dato il suo via libera al trasferimento, convinto di trovare più spazio in un nuovo club. Weah, infatti, ha capito che la Juventus ha intenzione di cederlo, e per lui il trasferimento in Francia rappresenta una grande opportunità . 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia, piovono conferme: gli agenti dell’esterno a Torino per sbloccare l’operazione. Cosa manca per la fumata bianca

Weah Marsiglia, agenti del giocatore a Torino per provare a sbloccare la trattativa con la Juventus: cosa sta succedendo in queste ore - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, agenti del giocatore a Torino per provare a sbloccare la trattativa con la Juventus: cosa sta succedendo in queste ore, le novità .