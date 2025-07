Weah Marsiglia d’accordo su tutto ma manca l’intesa con la Juventus | due i nodi da sciogliere nelle prossime ore Tutte le novità

Weah Marsiglia d’accordo su tutto, ma manca l’intesa con la Juventus: due i nodi da sciogliere nelle prossime ore. Tutti gli aggiornamenti sull’affare. Timothy Weah, esterno destro della Juve, è sempre più vicino a dire addio alla Torino. Il giocatore ha trovato un accordo con il Marsiglia  per un contratto fino al 2030, con un ingaggio di 2,5 milioni di euro  a stagione. La destinazione francese sembra essere quella giusta per Weah, che ha accettato la proposta del club di Ligue 1, ma per completare la cessione è necessario che la Juve  raggiunga un’intesa con il Marsiglia sul trasferimento del giocatore. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Marsiglia d’accordo su tutto, ma manca l’intesa con la Juventus: due i nodi da sciogliere nelle prossime ore. Tutte le novitÃ

Mercato Juve (Sky), ore bollenti! Accordo vicino per la cessione di Mbangula e Weah, svelate le cifre. Contatti continui con David e offerta al Porto per trattenere Conceicao! Le ultimissime - di Redazione JuventusNews24 Mercato Juve (Sky), ore bollenti per le mosse dei bianconeri: tutti i dettagli su quanto accaduto in serata.

Calciomercato Juve, accordo trovato con il Nottingham Forest per la cessione di Weah e Mbangula! Cosa manca per la chiusura dell’affare: ultime - di Redazione JuventusNews24 Calciomercato Juve, accordo trovato con il Nottingham Forest per la doppia cessione: tutti i dettagli.

Weah Marsiglia, si va verso la fumata bianca! Il calciatore della Juve sempre più vicino alla cessione: accordo a un passo. Tutti i dettagli sull’operazione - di Redazione JuventusNews24 Weah Marsiglia, si va verso la fumata bianca: tutti gli aggiornamenti sul possibile accordo con la Juve.

#Conceicao alla #Juventus e #Mbangula al #WerderBrema è tutto fatto, si attende solo l’ufficialità in queste ore. #Weah: il #Marsiglia ha un accordo di massima col giocatore ma non ha ancora presentato un’offerta ufficiale alla #Juve, che ne parla anche in Pr Vai su X

Oggi nuovo contatto tra Marsiglia e Juventus per Timothy Weah: il club francese spinge per un prestito con la possibilità di riscatto Il giocatore ha già dato il suo ok al trasferimento in Francia, il progetto lo convince, e aspetta solo l’accordo tra i due club. A rip Vai su Facebook

Weah saluta la Juve, vicino l'accordo con il Marsiglia: la possibile formula; Accordo tra Weah e il Marsiglia, serve quello con la Juventus: cifre e formula dell'operazione; Weah saluta la Juventus: sì al Marsiglia, accordo vicino.

Weah via dalla Juventus, la dirigenza avvisa il Marsiglia: l’addio si concretizzerà soltanto a queste condizioni. Tutti i dettagli - Weah via dalla Juventus, la dirigenza avvisa il Marsiglia: l’addio si concretizzerà soltanto a queste condizioni. juventusnews24.com scrive

Weah Olympique Marsiglia, tensione tra i due club: la Juve tira la corda e aumenta le pretese per lasciar partire l’esterno! Cosa succede - Weah Olympique Marsiglia, tensione tra i due club: la Juve tira la corda e aumenta le pretese per lasciar partire l’esterno americano. Segnala juventusnews24.com