Weah Juventus c’è distanza tra le parti con quel club! Una mossa potrà essere decisiva per stanare la situazione e sbloccare la sua cessione | cosa trapela

Weah Juventus, c’è distanza con quel club! Una mossa potrebbe accelerare le trattative: come stanno le cose. La Juventus è attiva non solo sul fronte degli acquisti, ma anche per quanto riguarda le uscite, e uno dei nomi piĂą discussi in partenza è quello di Timothy Weah. L’esterno statunitense, che ha disputato una stagione con la maglia bianconera, è finito nel mirino dell’ Olympique Marsiglia, che lo ha individuato come il rinforzo ideale per la corsia destra. Tuttavia, secondo quanto riportato da La Stampa, le trattative non sono ancora in fase avanzata, principalmente a causa della distanza significativa tra le richieste bianconere e l’offerta del club francese. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Weah Juventus, c’è distanza tra le parti con quel club! Una mossa potrĂ essere decisiva per stanare la situazione e sbloccare la sua cessione: cosa trapela

