Washington Post | Trump ordina distruzione di contraccettivi per i Paesi poveri

(Adnkronos) ‚Äď L‚Äôamministrazione Trump ha deciso di distruggere un ingente stock di contraccettivi finanziati dagli Stati Uniti, attualmente stoccati in un magazzino in Belgio, per un valore stimato di circa 9,7 milioni di dollari (8,25 milioni di euro). Il materiale include oltre 50.000 dispositivi intrauterini, quasi 2 milioni di dosi di contraccettivi iniettabili, circa 900.000 . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: ‚ÄúNel mondo pi√Ļ amici che nemici‚ÄĚ. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

In questa notizia si parla di: trump - contraccettivi - washington - post

Trump ordina la distruzione di contraccettivi per 9,7 milioni di dollari destinati a donne in aree in crisi - L’amministrazione guidata da Donald Trump ha deciso di distruggere circa 9,7 milioni di dollari in contraccettivi a lunga durata, come spirali e impianti anticoncezionali, invece di inviarli a donne in aree in crisi, soprattutto in Africa.

Trump ha deciso di distruggere quasi 10 milioni di dollari di contraccettivi destinati alle donne all’estero - Donald Trump ha ordinato di distruggere 9,7 milioni di dollari di contraccettivi destinati alle donne in aree di crisi.

(Da Huffpost) L'attacco ironico dello show mostra come Trump stia perdendo il controllo della narrativa sul caso Epstein, ponendolo al centro della cultura pop e minando il suo consenso politico Vai su Facebook

Distrutto stock contraccettivi destinati a Paesi poveri: la misura di Trump; Mondiali nuoto, Italia da favola: argento nella staffetta 4√ó100 sl maschile; Gaza, lettera aperta 34 ex ambasciatori a Meloni: Riconoscere subito Stato Palestina.

Washington Post: "Trump ordina distruzione di contraccettivi per i Paesi poveri" - Si tratta di oltre 50mila dispositivi intrauterini, quasi 2 milioni di dosi di contraccettivi iniettabili, circa 900. Scrive adnkronos.com

Gli Usa distruggono contraccettivi per 10 milioni di dollari: ‚ÄúNon in linea con i loro valori‚ÄĚ - L'amministrazione USA distrugge contraccettivi per paesi in via di sviluppo nonostante le offerte di acquisto delle ONG ... Secondo ilfattoquotidiano.it