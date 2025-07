Von der Leyen-Trump incontro in Scozia sui dazi | niente web tax per i colossi Usa

Tutto pronto in Scozia nel Golf Club di Turnberry, di proprietà di Donald Trump, per l’ incontro tra Ursula von der Leyen e il presidente americano: sul tavolo tariffe e commercio, ma anche i conflitti a Gaza e in Ucraina. Al centro del bilaterale, il primo dal ritorno di Trump alla Casa Bianca, ci sarà però la guerra dei dazi o, meglio, i metodi per evitarla. Il tycoon si è detto disponibile ad applicare tariffe del 15 per cento anche alle auto (ora sarebbe al 27,5 per cento) e ai medicinali. Incerto il ‘destino’ di semiconduttori, alluminio e acciaio. I tecnici europei hanno accettato la prospettiva di un’intesa di principio asimmetrica e settoriale, che prevede tariffe da zero al 5 per cento circa per i beni Usa, nonché l’accantonamento della discussa web tax, sacrificata pur di raggiungere il compromesso, dopo le pressioni di Washington a tutela delle Big Tech. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Von der Leyen-Trump, incontro in Scozia sui dazi: niente web tax per i colossi Usa

