Von der Leyen ' abbiamo 50% di chance per intesa con Usa'

"Penso che il presidente Trump abbia ragione, abbiamo il 50-50 di possibilità " di raggiungere l'intesa sui dazi, "si tratta di riequilibrare" gli scambi transatlantici. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Scozia, durante un punto stampa con il presidente americano Donald Trump.

Ue, von der Leyen: "Abbiamo erogato un altro miliardo per Kiev, totale 150" - L'Ucraina ha rimpatriato 1.200 corpi consegnati dalla Russia, un nuovo passo avanti nell'accordo raggiunto durante i recenti negoziati tra le parti in conflitto a Istanbul

Von der Leyen: Abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per l'industria della difesa ucraina – Il video - (Agenzia Vista) Bruxelles, 27 giugno 2025 “Di recente abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per l'industria della difesa ucraina, grazie ai profitti derivanti dai beni russi congelati.

Trump arrivando in Scozia: "L'accordo sui dazi con l'Ue sarà quello più grande di tutti". Bruxelles: "Domenica si valuteranno le chance per un'intesa equilibrata. Sono in corso intensi negoziati"

