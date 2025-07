Von der Leyen a Trump | Se sarà intesa sarà la più grande

TURNBERRY – “Ora tocca a noi. Se avremo successo sarà l’accordo” commerciale “più grande mai raggiunto”. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, in Scozia, durante un punto stampa con il presidente americano Donald Trump. “Insieme rappresentiamo le due più grandi economie del mondo e il rapporto commerciale più importante a livello globale”, ha evidenziato. “Un’ora”. Questa la stima di Donald Trump sulla durata per l’incontro in Scozia con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. “Se ci sarà l’accordo lo sapremo da un’ora”, ha detto. L'articolo L'Opinionista. 🔗 Leggi su Lopinionista.it

