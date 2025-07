Volley sarà ancora Italia-Brasile | ecco perché è la miglior finale possibile

La finale di Nations League Volley femminile sarà tra l’Italia ancora imbattuto e il Brasile, mai vincente nell’ultimo atto Siamo arrivati alla finale di Nations League Volley femminile che sarà tra Italia-Brasile. Ce lo aspettavamo, senza dubbio, ma questo non abbasserà le aspettative e le attese. Anzi, ora più che mai ci sarà una lotta serrata per conquistare da una parte il terzo titolo, raggiunge gli USA, mentre dall’altro addirittura la prima gioia. Come vi avevamo raccontato, l’Italia ha eliminato le padroni di casa della Polonia con un netto 3-0 che ha spazzato via ogni possibile dubbio e arrivando in finale per la terza volta in quattro anni. 🔗 Leggi su Sportface.it

Volleyball Nations League | Week 3 – Lubiana Sarà Italia–Cuba nei Quarti in Cina! Ecco gli abbinamenti dei Quarti di Finale alle Finals di Ningbo (30 luglio – 3 agosto): Brasile – Cina Italia – Cuba Francia – Slovenia Giappo Vai su Facebook

