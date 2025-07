Volley l’Italia è campione di Nations League | 3-1 al Brasile Egonu fuori Antropova protagonista

A un anno esatto dall'oro europeo di Parigi, l'Italia femminile di Julio Velasco conquista anche la Nations League, superando in rimonta il Brasile per 3-1 (22-25, 25-18, 25-22, 25-22) nella finale di Bangkok. È il 28° successo consecutivo per le azzurre, che confermano la loro supremazia nel panorama internazionale con una prestazione intensa, sofferta e trasformata da una protagonista inattesa: Ekaterina Antropova. Il palazzetto vibra di tensione. Il sestetto è quello ormai consolidato: Orro in palleggio, Egonu opposto, schiacciatrici Sylla e Degradi, centrali Danesi e Fahr, con De Gennaro libero.

