Volley la Osgb in azzurro Entra in scena Irene Mescoli

Quando il tuo campionato è la B1, che è il terzo femminile in Italia proprio come la A3 maschile, prendi un allenatore di categoria superiore e inizi a ingaggiare giocatrici che arrivano dalla Serie A2, il messaggio è chiaro. La Osgb Campagnola Tirabassi & Vezzali quest’anno vuole disputare una stagione di altissimo livello. E l’ultimo arrivo ne è la conferma: si tratta di Irene Mescoli, classe 2006, modenese, che in campo sa dividersi nel ruolo di banda e di opposto. Inizia nell’Anderlini, per passare, a soli 16 anni, nel roster della serie A2 di Montale (neopromossa), sempre pronta a subentrare e a dare il suo prezioso apporto. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Volley, la Osgb in azzurro. Entra in scena Irene Mescoli

