AGGIORNAMENTO ORE 23.40. La Federazione comunica che domani (lunedì 28 luglio), al rientro in Italia, Alice Degradi sarĂ sottoposta a risonanza magnetica al ginocchio per stabilire l’entitĂ dell’infortunio patito nel corso del secondo set della sfida con il Brasile. — Alice Degradi si è infortunata durante il secondo set della finale della Nations League 2025 di volley femminile. L’Italia aveva perso il primo parziale in volata contro il Brasile con il punteggio di 22-25, ma ha prontamente reagito nella seconda frazione issandosi sul 14-9 e mettendo alle corde le verdeoro. Sullo scambio successivo, però, la schiacciatrice è stata murata ed è ricaduta male a terra. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Volley femminile, l’Italia trema: Alice Degradi cade male e si infortuna contro il Brasile. Attesa la risonanza