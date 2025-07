Volley Femminile giovanile La Rinascita festeggia lo scudetto U15 Uisp

Le ragazze del Rinascita Volley Firenze sono Campionesse Nazionali UISP nella categoria U15! Nella stagione 2024-2025 il gruppo, formato interamente da ragazze nate nel 2010, ha partecipato con grande impegno a due campionati: Fipav U16 e Uisp U15, conquistando il primo posto in entrambi. Nella seconda parte della stagione, la squadra ha proseguito l’attivitĂ agonistica disputando la Coppa Bianco-Rossa (conclusa al secondo posto) e la Coppa Primavera, dove ha trionfato classificandosi prima. Grazie al titolo di Campionesse Provinciali Uisp U15, le atlete hanno avuto accesso alle Finali Nazionali Uisp di Rimini. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley Femminile giovanile. La Rinascita festeggia lo scudetto U15 Uisp

