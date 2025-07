Volley ecco i nuovi gironi Nasce il problema trasferte

La Federvolley ha pubblicato le composizioni delle squadre di serie B1 e B2 femminili per il campionato 2025-26 che inizierà l’11 e 12 ottobre. I gironi sono 4 con 14 squadre ciascuno. Nel Girone B è stata inserita la Montesport di Montespertoli che se la vedrà con due squadre toscane (Figline Valdarno e Scandicci), dieci emiliane romagnole: Riccione, Cesena, Forlì, Teodora Ravenna, Bologna, Anderlini Modena, Reggio Emilia, San Giorgio di Piacenza, e due lombarde, Ostiano e Ripalta che sono in Lombardia, in Provincia di Cremona. La Montesport è la più a sud delle squadre e quindi avrà il problema delle 11 trasferte che saranno quindi lunghe, faticose e costose. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Volley, ecco i nuovi gironi. Nasce il problema trasferte

In questa notizia si parla di: gironi - volley - ecco - nasce

Beach volley, due coppie azzurre in main draw dalle qualificazioni nel Future di Messina. Oggi i match dei gironi - Il grande beach volley è tornato in Sicilia con il Future di Messina, terza tappa italiana del circuito internazionale 2025.

Beach volley, i sorteggi dell’Europeo di Dusseldorf: gironi complicati per le quattro coppie azzurre - Dal 30 luglio al 3 agosto Düsseldorf ospiterà il Campionato Europeo di beach volley 2025. L’Italia si presenta all’appuntamento continentale con molte incognite, ma anche con la voglia di rilancio dopo una prima parte di stagione segnata da infortuni, cambiamenti e qualche prestazione al di sotto delle aspettative.

Volley femminile, sorteggiati i gironi della Champions League: quattro italiane in corsa, evitati i derby - In Lussemburgo sono stati sorteggiati i gironi della Champions League 2025-2026 di volley femminile: sono stati composti cinque gruppi da quattro squadre ciascuno, le prime classificate accederanno direttamente ai quarti di finale mentre le seconde e la miglior terza disputeranno un playoff.

Pallavolo B2 femminile – Gli organici del campionato ecco la composizione dei 10 gironi https://ivolleymagazine.it/2025/07/24/pallavolo-b2-femminile-gli-organici-del-campionato-ecco-la-composizione-degli-8-gironi/… Vai su X

SERIE B Ufficiali i gironi del campionato di serie B2 femminile? Ecco le 140 formazioni. ? Via ufficiale 11-12 ottobre. TUTTI I DETTAGLI: https://www.federvolley.it/node/131410 #LaSerieB Vai su Facebook

Volley, B1 femminile: ecco il girone della Florens Vigevano per la prossima stagione; Volley femminile A2: ecco gironi e formula; A2 femminile, ecco formula e composizione dei due gironi da 9 e 10 squadre.

Volley, ecco i nuovi gironi. Nasce il problema trasferte - La Federvolley ha pubblicato le composizioni delle squadre di serie B1 e B2 femminili per il campionato 2025- Scrive sport.quotidiano.net

Volley Girone tosto in B per Massa Carrara. Gallo: "L’obiettivo è far crescere i giovani" - La rappresentativa apuana riparte dal tecnico Cei e dalla riconferma di alcuni giocatori come Nannini, Briglia, Mosca, Passino e Bibbiani ... Da msn.com