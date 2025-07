Il Progetto Volley Bottegone prova a crescere di livello. La squadra allenata da Michele Barbiero ha messo a segno tre colpi considerevoli, ingaggiando le sorelle Irene e Sofia Quadrino (nella foto), rispettivamente libero e attaccante, un tempo colonne del Volley Aglianese di Luciano Bonacchi, ed Elettra Betti, 20enne centrale proveniente dalla Valdiserchio. Se Sofia Quadrino, nell’ultima stagione in forza alle Signe, si propone come titolare inamovibile, Irene andrà ad arricchire il reparto dei liberi, ove Randazzo, altra ex aglianese, appare la candidata numero uno a indossare la maglia di Bottegone. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Volley Bottegone. Ecco Elettra Betti e le sorelle Quadrino