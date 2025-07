Voli umanitari da Pisa Così salvati tanti bimbi | Missioni pianificate in appena tre giorni

di Antonia Casini Almeno una ventina di bambini salvati in otto missioni dall’inizio del conflitto. Il ponte fra la striscia di Gaza e l’Italia, per i piccoli malati, passa dalla base militare di Pisa da cui sono partiti in passato anche gli aiuti raccolti dalle associazioni di volontariato. Tra i bimbi che hanno raggiunto il nostro Paese tramite la città della Torre, anche il piccolo Adam, 11 anni, unico sopravvissuto di 10 fratelli durante uno dei bombardamenti. La sua storia aveva fatto il giro del mondo. In un momento così doloroso e delicato per quell’area e per la sua popolazione, i voli umanitari sono una delle poche speranze. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Voli umanitari da Pisa. Così salvati tanti bimbi: "Missioni pianificate in appena tre giorni"

