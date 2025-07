Voli liquidi senza limiti nel bagaglio a mano | in quali aeroporti italiani è già possibile

(Adnkronos) – Liquidi senza limiti nel bagaglio a mano. La nuova regola dell’European Civil Aviation Conference (l’organizzazione paneuropea che riunisce le autoritĂ dell’aviazione civile dei 44 Paesi membri, i 27 comunitari piĂą 17 non comunitari), è applicata solo in questi aeroporti italiani: Roma Fiumicino, Milano Linate, Milano Malpensa, Bologna, Torino. Si tratta di aeroporti che . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Voli, liquidi senza limiti nel bagaglio a mano: in quali aeroporti italiani è giĂ possibile

