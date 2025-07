Vlahovic Milan può davvero decollare! I rossoneri al lavoro sull’ingaggio del calciatore | cosa filtra sul futuro del serbo

Vlahovic Milan può davvero decollare! I rossoneri al lavoro sull’ingaggio del calciatore in uscita dalla Juventus: ecco cosa filtra sul futuro del serbo. Dusan Vlahovic  si appresta a lasciare la Juventus, con il Milan  che monitora da vicino la situazione dell’attaccante serbo. Secondo quanto riportato da Niccolò Ceccarini  su Tuttomercatoweb, il serbo è sempre piĂą nel mirino dei rossoneri, che potrebbero muoversi concretamente per il suo acquisto negli ultimi giorni del mercato estivo. Le richieste economiche del mercato Juventus, fissate sui 20 milioni di euro, non sembrano rappresentare un problema per il Milan, che è pronto a fare uno sforzo per portare il giocatore a Milano. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Vlahovic Milan può davvero decollare! I rossoneri al lavoro sull’ingaggio del calciatore: cosa filtra sul futuro del serbo

In questa notizia si parla di: serbo - milan - davvero - decollare

Milan, Allegri “chiama” Vlahovic: i rossoneri entrano nell’asta per il serbo - Il calciomercato entra nel vivo con un retroscena che infiamma tutta l'estate rossonera: il Milan si è iscritto alla corsa per Dusan Vlahovic

Milan, Jovic vicino allo svincolo: resterĂ o no? Due club sul serbo - Il contratto di Luka Jovic con il Milan scadrĂ il 30 giugno: cosa farĂ il club rossonero? AttiverĂ l'opzione di rinnovo per un altro anno?

Vlahovic Milan, Allegri insiste! La rivelazione: piace tantissimo all’allenatore e resta un nome gradito dai rossoneri. Novità sul serbo - di Redazione JuventusNews24 Vlahovic Milan, Allegri insiste! Piace tantissimo al tecnico dei rossoneri, che lo rivorrebbe con sé a Milano.

Vlahovic Milan può davvero decollare! Rossoneri al lavoro; Pedullà : Vlahovic-Milan a fuoco lento: la Juve vuole soldi veri, lui una buonuscita; Vlahovic Milan, l’indiscrezione adesso cambia tutti gli scenari di mercato! L’affare può decollare così? I dettagli.

Vlahovic al Milan si può fare, lui si sente come Benzema: la Juventus ci sta ma non se ne pentirà? - La Juventus vuole cederlo, il serbo si sente come Benzema, suo riferimento calcistico, e lo fa sapere sui social ... Scrive sport.virgilio.it

Milan-Vlahovic, tra smentite e contatti: ecco perché sarà rossonero - Il Milan, tramite Igli Tare e Giorgio Furlani, ha smentito ufficiosamente l’interesse per il serbo. Come scrive calciomercato.it