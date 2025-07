Vlahovic Milan nuovi contatti con l’entourage del serbo! C’è uno sponsor che spinge forte per averlo in rossonero | vuole creare una super coppia! Tutti i dettagli

Vlahovic Milan, continuano i contatti tra le parti per portare il serbo in rossonero: quello sponsor spinge forte per l’operazione. Dusan Vlahovic continua a essere uno dei primissimi obiettivi del Milan per rinforzare il reparto offensivo. Secondo quanto riportato da Matteo Moretto sul canale YouTube di Fabrizio Romano, nelle ultime ore ci sono stati nuovi contatti tra la dirigenza rossonera e l’ entourage di Vlahovic per cercare di capire come incastrare l’operazione dal punto di vista economico, con l’obiettivo di portare il centravanti serbo a Milano. Vlahovic Milan, Allegri come primo sponsor di questo affare in entrata: vuole creare una coppia ben assortita con Gimenez. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

