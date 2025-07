Vlahovic Juve Ravezzani dice la sua | Non è il brocco che sembra nelle ultime esibizioni! Resta un ottimo 9 per arrivare quarti in Serie A

Vlahovic Juve, Ravezzani ha detto la sua sull’attaccante serbo, che lascerĂ il club bianconero in estate. Di seguito riportate le sue dichiarazioni. Attraverso il suo profilo X, il giornalista Fabio Ravezzani ha commentato così la situazione relativa a Dusan Vlahovic. Questo il suo pensiero sull’attaccante serbo. PAROLE – «Parliamo di Vlahovic. Fu sopravvalutato da tifosi Juve. Non fa reparto, sbaglia spesso gol facili. Ma non è il brocco che sembra nelle ultime esibizioni. Molto bravo sulle punizioni, grande fisicitĂ , carattere non facile. Non è un fenomeno. Resta ottimo 9 per arrivare quarti in A». 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

