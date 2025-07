Vlahovic blocca il mercato Juventus | situazione congelata per ora L’interesse del Milan e il ‘problema’ che frena la sua partenza da Torino Ultime

Vlahovic blocca il mercato Juventus: situazione in standby (per ora). L’interesse del Milan rimane ma il ‘problema’ che frena la sua partenza è.. Il tempo passa, ma la situazione di Dusan Vlahovic resta immobile, congelata. Non arrivano novità sul futuro del centravanti serbo, un caso che sta diventando il problema più grande e ingombrante del mercato Juventus. Come riportato dal giornalista di Sky Sport, Manuele Baiocchini, al momento non ci sono sviluppi, con l’unica pretendente, il Milan, che rimane molto defilata. Un futuro bloccato: nessuna offerta per il serbo. L’attaccante classe 2000 è fuori dal progetto tecnico di Igor Tudor, ma la sua cessione si sta rivelando un’impresa quasi impossibile. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

