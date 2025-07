Vittima di violenze denunciata dall’ex Ora lotta per riabbracciare suo figlio

Una storia di dolore e violenza, ma anche di coraggio. Maria – nome di fantasia – è una giovane donna ucraina che dopo anni di abusi è riuscita a chiedere il divorzio e a denunciare il marito violento, con cui ha condiviso sette anni di una relazione segnata da botte e umiliazioni. Picchiata anche durante la gravidanza, strattonata mentre stringeva in braccio il figlio, insultata con accuse di essere “una cattiva madre”, Maria oggi è ospite del centro antiviolenza La Luna di Lucca, che ha offerto rifugio a lei e al piccolo dopo la denuncia. Il marito, dipendente da sostanze, non le risparmiava mani al collo, spinte, schiaffi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vittima di violenze denunciata dall’ex. Ora lotta per riabbracciare suo figlio

In questa notizia si parla di: figlio - vittima - violenze - denunciata

Omicidio Stefania Camboni, fermata la nuora Giada Crescenzi. La vittima ne era convinta: “Mi vuole portare via mio figlio” - In alcune famiglie, le tensioni sotterranee possono covare per mesi, persino anni, fino a trasformarsi in fratture insanabili.

Strage di Casteldaccia, il figlio di una vittima: “Dolore che non passa” - (Adnkronos) – "Dopo un anno non è cambiato nulla. E' tutto come prima. Ogni giorno continuiamo a sentire di morti sul lavoro.

L’omicidio di Fregene: fermata la compagna del figlio della vittima, simulata una tentata rapina - Stefania Camboni, una donna di circa 60 anni, è stata ritrovata morta nella sua abitazione a Fregene, in via Agropoli: la scoperta dell’omicidio nella mattinata di ieri, nel corso della giornata l’evoluzione dela vicenda con il fermo della compagna del figlio della donna uccisa.

Un 43enne del fornovese è stato arrestato dopo l’ennesima aggressione alla madre, colpevole di avergli negato del denaro. Da mesi la donna subiva minacce e violenze, nonostante le denunce. I Carabinieri lo hanno bloccato poco dopo l’ultimo episodio e il Vai su Facebook

Vittima di violenze denunciata dall’ex. Ora lotta per riabbracciare suo figlio; Madre denuncia: violentata da un muratore sotto gli occhi del figlio di quattro anni; Abusi su un bimbo di 11 anni, inchiesta sull’agente del cinema. Il papà : “Mio figlio è forte”.

Padre picchia e insulta figlio che gioca male a calcio: «Sei una ragazzina». Denunciato per abuso dei mezzi di correzione - Sarebbe arrivato addirittura a schiacciare la testa del figlio a terra con un piede, insultandolo pesantemente e colpendolo in più occasioni. Come scrive ilmessaggero.it

“Sei una ragazzina”, padre picchia e insulta il figlio: denunciato per abusi di mezzi di correzione - Lo schiaffeggiava, lo insultava e gli ha schiacciato la testa con un piede. Segnala ilfattoquotidiano.it