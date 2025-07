Viterbo uccide il cognato a bottigliate | arrestato 30enne

(Adnkronos) – Un uomo è stato arrestato nella notte tra sabato e domenica a Fabrica di Roma (Viterbo), con l’accusa di aver ucciso il cognato durante una lite. I due, di origini romene, avrebbero iniziato a litigare in strada e, secondo quanto ricostruito, il trentenne, poi arrestato, avrebbe colpito la vittima con calci, pugni . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Viterbo, uccide il cognato a bottigliate: arrestato 30enne

