Viterbo tragedia a Fabrica di Roma | uccide il cognato a bottigliate

ABBONATI A DAYITALIANEWS Violenta lite finisce in omicidio nella notte tra sabato e domenica. Un drammatico episodio si è consumato nella notte tra sabato 26 e domenica 27 luglio a Fabrica di Roma, in provincia di Viterbo: un uomo di 30 anni è stato arrestato con l’accusa di aver ucciso il cognato durante una violenta lite scoppiata in strada. La ricostruzione dei fatti. Secondo le prime informazioni, i due uomini, entrambi di origine romena, avrebbero cominciato a litigare furiosamente per cause ancora da chiarire. La discussione è rapidamente degenerata, sfociando in una brutale aggressione. L’aggressore avrebbe colpito il cognato con calci, pugni e una bottiglia, infliggendogli ferite letali. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Viterbo, tragedia a Fabrica di Roma: uccide il cognato a bottigliate

In questa notizia si parla di: viterbo - tragedia - fabrica - roma

