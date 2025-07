Vita di contrada e solidarietà L’impegno di Porta Raimonda | Progetti per studenti più fragili

Socialità e attenzione ai bisogni del territorio. Con un’attenzione speciale ai più fragili. Nel chiostro dei frati si è tenuta un’importante cena di beneficenza organizzata dalla Contrada Porta Raimonda in collaborazione con la onlus " Con Leo nel Cuore ". Il ricavato della cena è stato interamente versato all’associazione nata in ricordo di Leonardo Papini, che da anni organizza serate come quella fucecchiese per il reperimento di fondi da destinare all’incremento dei progetti dedicati agli studenti fragili delle scuole del circondario. Il presidente della Contrada, Alessio Innocenti, ha riassunto con queste parole l’iniziativa: "Il nostro statuto dice che l’associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Vita di contrada e solidarietà . L’impegno di Porta Raimonda: "Progetti per studenti più fragili"

In questa notizia si parla di: contrada - porta - raimonda - progetti

'Arrosticini nel Chiostro', la Contrada di San Paolo porta i sapori d'Abruzzo in centro città - Torna per tre weekend consecutivi l’iniziativa enogastronomica 'Arrosticini nel Chiostro', in programma venerdì 13 e domenica 15 giugno (chiuso sabato 14), ma anche da venerdì 20 a domenica 22 e da venerdì 27 a domenica 29 giugno.

Vita di contrada e solidarietà . L’impegno di Porta Raimonda: Progetti per studenti più fragili; Palio di Fucecchio, vince Porta Raimonda con Caria su Blue Star; FUCECCHIO: Contrada Capitana Porta Raimonda eletto il suo nuovo Rettore.

Porta Raimonda, una serata di beneficenza in ricordo di Leonardo Papini - Il 4 di luglio, nel chiostro dei frati si è tenuta un’importante cena di beneficenza organizzata dalla Contrada Raimonda in collaborazione con la onlus ... Secondo gonews.it