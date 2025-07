Vita da minatore il percorso del pane a Motta San Giovanni | il programma completo

L'associazione dei minatori del Comune di Motta San Giovanni - OdV ha promosso per il 6 agosto in piazza della Municipalità di Motta San Giovanni, l'ottava edizione della manifestazione "Vita da Minatore" col tema "Il Percorso del Pane". Il motto della associazione è: "Commemorare per Ricordare". 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

