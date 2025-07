Virus West Nile le regioni italiane che preoccupano di più | arriva la stretta

La diffusione del West Nile Virus rappresenta una crescente emergenza sanitaria nel Lazio, dove nel 2025 sono stati confermati 28 casi. La situazione √® particolarmente delicata a seguito dei primi pazienti che hanno sviluppato sintomi neurologici severi. I pi√Ļ recenti episodi di contagio sono stati segnalati nelle aree di Anzio e Nettuno, lungo il litorale sud di Roma, dove l‚Äôallerta rimane elevata. Il Laboratorio di Virologia dell‚ÄôIstituto Spallanzani ha validato l‚Äôavanzamento dell‚Äôinfezione nella regione. Dati aggiornati sui contagi da West Nile Virus. Tra i 28 casi segnalati, 26 provengono dalla provincia di Latina, dove si √® verificato il decesso di una donna ricoverata presso l‚Äôospedale di Fondi. 🔗 Leggi su Tvzap.it ¬© Tvzap.it - Virus West Nile, le regioni italiane che preoccupano di pi√Ļ: arriva la stretta

De Luca sui casi di West Nile in Campania: ¬ęStiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti¬Ľ - ¬ęStiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'√®, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari¬Ľ.

Cos‚Äô√® il virus West Nile che ha gi√† ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. √ą la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com‚Äô√® fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: ¬ęCos√¨ il virus pu√≤ durare settimane¬Ľ - Sono cinquantuno nuovi casi¬†di¬†infezione da West Nile Virus ¬†segnalati in Italia¬†dal 12 al 18 settembre¬†2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

ROMA (ITALPRESS) – Il Ministero della Salute, si legge in una nota, "è operativo e in continuo raccordo con le Regioni, gli Enti e le Istituzioni per assicurare un presidio costante e puntuale sulla diffusione del virus West Nile".

Virus West Nile, 28 casi nel Lazio, il virus alle porte di Roma. Nel catanese caso in un cavallo; Virus West Nile, sette nuovi casi nel Lazio. Due in provincia di Roma; Virus West Nile, estensione del test NAT a tutti i donatori di sangue della.

Gianni Rezza: «West Nile? Circola in molte zone, vanno prese subito le adeguate precauzioni» - «Una puntura di zanzara non vuole dire infezione certa, e «infezione non significa malattia grave», ma ... Scrive ilmattino.it

