Virus del Nilo rischi e prevenzione Tutto quello che c’è da sapere sul West Nile

Siena, 27 luglio 2025 – West Nile Disease: nessuna positività ma è attiva la sorveglianza veterinaria. La Asl Toscana Sud Est ha attivato il piano di sorveglianza per il monitoraggio del virus West Nile e di altri virus, come il virus Usutu, trasmessi da insetti vettori. Si tratta di virus che possono causare gravi malattie neurologiche tanto nell’uomo quanto negli animali e vengono trasmessi principalmente dalle zanzare (Culex pipiens). Il Piano regionale di sorveglianza ha come obiettivo quello di intercettare la circolazione dei virus (early detection) per poter intervenire con misure di prevenzione prima che si verifichino casi umani. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Virus del Nilo, rischi e prevenzione. Tutto quello che c’è da sapere sul West Nile

In questa notizia si parla di: virus - nile - west - nilo

De Luca sui casi di West Nile in Campania: «Stiamo analizzando il virus. Situazione sotto controllo. Regionali? Brave persone, siete fottuti» - «Stiamo analizzando bene la situazione. Il problema c'è, ma ad oggi non abbiamo motivo di allarmi particolari».

Cos’è il virus West Nile che ha già ucciso una donna a Roma e contagiato almeno 6 persone - Si chiamava Filomena Di Giovangiulio, aveva 82 anni e viveva a Nerola, in provincia di Roma. È la prima vittima del virus West Nile in Italia nel 2025.

West Nile, com’è fatta la zanzara che porta il contagio. Pregliasco e i 5 sintomi da riconoscere: «Così il virus può durare settimane» - Sono cinquantuno nuovi casi di infezione da West Nile Virus  segnalati in Italia dal 12 al 18 settembre 2024, portando a un totale di 382 le segnalazioni notificate a partire da maggio 2024.

In Italia torna a far parlare di sé il virus West Nile (o virus del Nilo Occidentale), trasmesso all’essere umano attraverso le punture di zanzare infette. L’infezione può risultare innocua o provocare disturbi come febbre, cefalea, nausea e affaticamento. Tuttavia, i Vai su Facebook

Negli ultimi giorni si è tornati a parlare di West Nile, il virus del Nilo Occidentale. Vi riproponiamo questa carta realizzata da Laura Canali nel 2020. https://limesonline.com/carte/ebola-malattia-da-virus-del-nilo-occidentale-e-febbre-della-rift-valley-1470 Vai su X

Virus West Nile in Italia, salgono a 32 i casi con un focolaio nel Lazio: la mappa dei contagi aggiornata; Virus West Nile, sette nuovi casi nel Lazio. Due in provincia di Roma; Quale zanzara trasmette la West Nile e come si riconosce?.

Virus del Nilo, rischi e prevenzione. Tutto quello che c’è da sapere sul West Nile - Ecco il piano messo a punto dall’Asl Toscana Sud Est per il monitoraggio. Come scrive lanazione.it

West Nile, ecco i sintomi e come prevenire - Un volantino contenente le misure da adottare per prevenire la West Nile, il virus del Nilo occidentale che sta mettendo in allarme l'Italia. ansa.it scrive