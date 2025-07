Virtus inizio subito tosto Mastrangelo | avanti tutta

Una piccola caduta dalla bicicletta e qualche contusione non condizionano certamente lo spirito e la voglia di battagliare di Vincenzo Mastrangelo che, nonostante la disavventura passata, ha giĂ lo sguardo al campionato della sua Virtus Fano, targata quest’anno Essence Hotels, che parte a metĂ ottobre: "Inizio tosto – afferma il coach pugliese – cinque delle sei favorite subito nelle prime giornate. Sono onesto nel dire che questa potrebbe rivelarsi una grande opportunitĂ per noi, se ce la giochiamo e facciamo bene possiamo dire la nostra sul proseguo della stagione". Il mister virtussino rimane molto fiducioso: "Nelle prime tre giornate due le giocheremo in casa – continua il tecnico biancorosso – e sappiamo che da noi possiamo fare la voce grossa. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Virtus, inizio subito tosto. Mastrangelo: avanti tutta

LIVE Virtus Bologna-Olimpia Milano 9-6, Serie A basket 2025 in DIRETTA: inizio dalla tanta tensione - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11-6 Arriva la transizione per l’appoggio facile di Akele, c’è il timeout di Messina che vede parecchie cose non piacevoli.

Hachim Mastour firma con la Virtus Verona: nuovo inizio in Serie C - Dopo sei mesi da svincolato Hachim Mastour è pronto a ritornare in pista: il trequartista reggiano classe 1998 firmerà nelle prossime ore un contratto con la Virtus Verona, in Serie C.

Virtus Fano, inizio in salita con Taranto. E sotto Natale il derby contro Macerata - La stagione della Essence Hotels parte il 19 ottobre. Fano apre l’anno il campionato di serie A2 con una partita casalinga che si giocherà al Palas Allende contro la Prisma Taranto.

RITORNO DI FIAMMA: ALESSANDRO D'ESTE RITORNA IN ISOLA C’è chi torna a casa in punta di piedi… e chi torna per lasciare il segno. Alessandro D’Este rientra in casa Virtus Murano con una sola intenzione: alzare l’intensità . Ala forte, classe 20 Vai su Facebook

