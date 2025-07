Violenza inaudita a Pomigliano d’Arco | un morto e due feriti durante una rissa

La vittima è un uomo serbo di 51 anni. Un episodio di estrema violenza ha scosso la notte (27 luglio) di Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. Un cittadino serbo di 51 anni ha perso la vita a seguito delle percosse subite durante una rissa in strada. L'intervento dei carabinieri. Intorno alle 3 del mattino, i Carabinieri della stazione locale, allertati dal 118, sono intervenuti in via Trieste 105 dopo una segnalazione che indicava la presenza di tre persone ferite in strada. All'arrivo delle forze dell'ordine, l'uomo serbo era già deceduto, molto probabilmente a causa delle gravi lesioni riportate durante la colluttazione.

