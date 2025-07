Violento scontro fra auto e moto due centauri portati in ospedale | grave una donna

Un grave scontro fra una moto e un'auto si è verificato nel pomeriggio di domenica tra Castel Bolognese e Riolo Terme. Tutto è avvenuto intorno alle 15.30 sulla strada provinciale Casolana (sp 306) dove, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale della Romagna Faentina, due. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it