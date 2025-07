Violenta rissa nel Napoletano | un morto e due feriti

Napoli, 27 luglio 2025 ‚Äst√ą di un¬†morto e due feriti il bilancio della violentissima rissa in strada avvenuta nella notte¬†a Pomigliano d'Arco, in provincia di Napoli. La vittima √® un cittadino serbo di 51 anni,¬†morto per le percosse¬†subite.¬†Le altre due persone, anche loro straniere, non sono in pericolo di vita. √ą successo intorno alle 3 di notte in via Trieste, all‚Äôaltezza del civico 105. Sono stati alcuni residenti ad allertare i soccorsi. Hanno chiamato il 118 per chiedere aiuto:¬†‚ÄúPer strada ci sono¬†tre uomini feriti‚ÄĚ. Ma quando √® arrivata l‚Äôambulanza il 51enne era gi√† senza vita, verosimilmente per i gravissimi traumi dovuti¬†all‚Äôaggressione. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Violenta rissa nel Napoletano: un morto e due feriti

