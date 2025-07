Vinicius Junior saluta il Real? Perez ha già in mente il sostituto | Haaland

Vinicius vicino all’addio al Real Madrid? Le Merengues hanno già in mente il nome del sostituto: Perez vuole Haaland Il rinnovo di Vinicius Junior con il Real Madrid potrebbe trasformarsi in uno dei casi più spinosi dell’estate. L’attaccante brasiliano, 25 anni, avrebbe già trovato un’intesa di massima per prolungare il contratto attualmente in scadenza nel . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Vinicius Junior saluta il Real? Perez ha già in mente il sostituto: Haaland

Brasile, Ancelotti e Vinícius Júnior si ritrovano al ‘Maracanã’ | VIDEO - Carlo Ancelotti, nuovo C.T. del Brasile, ha ritrovato Vinícius Júnior, attaccante del suo Real Madrid, durante la partita del Flamengo.

Ancelotti loda Vinicius junior … e rivela l’abbraccio con Neymar in hotel - 2025-06-11 10:16:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Carlo Ancelotti afferma di aver parlato con il miglior marcatore di tutti i tempi del Brasile Neymar prima di guadagnare la sua prima vittoria come manager di Selecao per sigillare un posto alla Coppa del Mondo FIFA del 2026.

Vinicius Junior esulta: «Brasile, vogliamo vincere questo Mondiale! Mi preoccupa questa cosa» - Vinicius Junior, attaccante del Brasile, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione dopo la partita contro il Paraguay Il Brasile di Carlo Ancelotti ha conquistato una vittoria sofferta ma decisiva nella gara contro il Paraguay, portandosi così più vicino alla qualificazione per la Coppa del Mondo.

Il Real Madrid si prepara alla vita dopo Vinicius, ha in mente la superstar della Premier League.

Dalla Spagna - Real Madrid, l'Arabia ci prova ancora per Vinicius ... - Le voci sul possibile trasferimento del campione brasiliano, grande protagonista della vittoria del Real Madrid contro il Manchester City, stanno ...

Vinicius, follia Arabia. Florentino Perez durissimo: mille ... - Offerta senza senso per il brasiliano, un miliardo di euro totale per un quinquennale.